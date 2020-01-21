Киев, , 16:30 — REGNUM Уже на следующей сессии Верховной рады может быть принято решение относительно уменьшения количества депутатов украинского парламента.

Об этом в эфире украинского телевидения заявил глава Рады Дмитрий Разумков.

По его словам, депутаты могут принять законопроект, который предусматривает уменьшение количества народных избранников до 300 с нынешних 450.

Разумков подчеркнул, что есть соответствующее решение Конституционного суда по этому вопросу.

Следующая сессия Рады начнется в первые дни февраля. Еще в начале работы Рады этого созывы президент Зеленский анонсировал резкое уменьшение количества депутатов парламента.