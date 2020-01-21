Москва, , 16:34 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин 21 января проводит встречу с представителями депутатского корпуса Московской городской думы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в законодательном собрании столицы.

По имеющейся информации, встреча стартовала в 16:00. В мероприятии участвуют председатели комиссий и фракций Мосгордумы. Рядовые депутаты не присутствуют.

Отметим, что обещание провести встречу с представителями депутатского корпуса мэр Москвы сделал 18 декабря 2019 года во время ежегодного отчёта перед законодательным собранием столицы.

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