Женева, Швейцария, 21 января 2020, 16:23 — REGNUM Следовать обещаниям отказаться от ядерной программы Пхеньян не будет, если Вашингтон продолжит свою враждебную политику, заявил 21 января советник постпредства Северной Кореи при Отделении ООН в Женеве Чжу Ён Чхоль, сообщает Reuters.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине января Соединённые Штаты ввели новые санкций в отношении Северной Кореи, а именно — компании Korea Namgang Trading Corp.
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