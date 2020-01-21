Женева, Швейцария, , 16:23 — REGNUM Следовать обещаниям отказаться от ядерной программы Пхеньян не будет, если Вашингтон продолжит свою враждебную политику, заявил 21 января советник постпредства Северной Кореи при Отделении ООН в Женеве Чжу Ён Чхоль, сообщает Reuters.

Чжу Ён Чхоль «В случае, если Вашингтон предпримет попытки навязать в одностороннем порядке свои требования и будет настаивать на введении санкций, КНДР будет вынуждена пойти другим путем».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине января Соединённые Штаты ввели новые санкций в отношении Северной Кореи, а именно — компании Korea Namgang Trading Corp.

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