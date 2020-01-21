Москва, , 16:16 — REGNUM Даже гипотетическая возможность внешнего вмешательства требует тщательного изучения. Так член Комитета Госдумы по международным делам Елена Панина прокомментировала сообщения американских и украинских СМИ о том, что Boeing 737−800 мог быть сбит не только в результате ошибки ПВО Ирана, но вследствие преднамеренного вмешательства извне, приведшего к отключению ретранслятора гражданского самолета, что стало причиной авиакатастрофы.

По словам Паниной, российская сторона уже обращала внимание на необычную активность американской авиации в момент аварии украинского самолета. В частности, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что российские средства ПВО смогли обнаружить у границ Ирана шесть истребителей F-35 через несколько часов после ракетного удара по американским базам. При этом военные эксперты «Российской газеты» интерпретировали эти данные как «возможную атаку ВВС США по Ирану в момент катастрофы с украинским гражданским самолетом».

По мнению политика, даже гипотетическая возможность того, что сбитый 8 января возле Тегерана гражданский самолет потерпел крушение не только в результате ошибочных действий иранских военных, но и под воздействием каких-либо действий со стороны внешних сил, требует тщательного изучения.

«Расследование причин гибели Boeing 737−800 должно носить комплексный характер, по итогам которого мировому сообществу должен быть представлен весь спектр причин, приведших к этой трагедии», — подчеркнула Панина.