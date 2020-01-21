Киев, , 16:18 — REGNUM Возможные изменения Конституции России, согласно которым российское законодательство окажется выше международного, фактически будут означать объявление Россией войну Украине, написал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин 21 января на своей странице в социальной сети Facebook.

По его мнению, данное изменение позволит России расширить свою зону влияния.

«Это и раньше было основой политики РФ, но сейчас становится официально закрепленной конституционно целью. Нам объявили войну, целью которой является уничтожение Украины», — считает Климкин.

Он отметил, что «война» якобы будет идти на трёх направлениях: Россия легализует «оккупацию» Крыма, не позволит Украине захватить территорию ДНР и ЛНР, а также попробует «оторвать у нас юг и восток».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Климкина очень обеспокоило послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию. По его мнению, верховенство российских законов означает полный отказ РФ соблюдать международные договорённости.

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Напомним, Крым добровольно вошёл в состав России в 2014 году после государственного переворота в Киеве, который уничтожил законную украинскую власть. Нынешний киевский режим считает Крым территорией Украины и игнорирует результаты референдума, который показал желание подавляющего большинства жителей Крыма воссоединится с РФ.