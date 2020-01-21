Ярославль, , 16:05 — REGNUM Депутаты муниципалитета Ярославля фракции «Единая Россия» будут спасать имидж городской власти, пошатнувшийся после ареста заместителя мэра города Рината Бадаева. Инструктаж по выходу из кризиса для них провели сотрудники правительства области, сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник, знакомый с ситуацией.

Муниципалитет Ярославля

В совещании принял участие также мэр Ярославля Владимир Волков. Депутатам представили «Отработку антикризисного плана». Главной проблемой названо обилие негативной информации о городской власти в социальных сетях. Депутаты муниципалитета должны исправить ситуацию.

Главным оружием против негатива должен стать позитив. Народные избранники должны активно генерировать положительный контекст в Facebook, Вконтакте, Одноклассниках и Instagram. Например, им нужно рассказывать о том, как хорошо происходит уборка города в их избирательных округах, а также о всех позитивных делах, которые можно связать с мэрией. «Если видите трактор, который чистит улицу — снимите и выложите», — рассказал депутатам сотрудник правительства области.

Пока что социальные сети депутатов если и наполнены оптимизмом, то вовсе не в связи с работой мэра Владимира Волкова и его команды. Одни единороссы выкладывают фотографии из зарубежных поездок, другие — селфи в проруби на Крещение. Некоторые и вовсе ограничиваются фотографиями с заседаний.

А вот главы районных администраций указание усилить работу в социальных сетях, судя по всему, уже получили. Они значительно активизировали работу. Смогут ли и депутаты поддержать исполнительную власть — станет ясно в ближайшие дни.

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