Москва, , 16:03 — REGNUM Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев больше не является подписчиком российского правительства в Instagram. На странице Медведева указано, что он не подписан ни на один аккаунт в этой соцсети.

Вместе с тем на страницу бывшего председателя правительства подписаны владельцы 2,6 млн страниц. Последняя запись в Instagram Медведева размещена 7 января. В ней он поздравил аудиторию с Рождеством Христовым.

Из другой записи, датированной 31 декабря 2019 года, следует, что премьер-министр намерен работать в своём кабинете до окончания последнего рабочего дня в году.

Как сообщало ИА REGNUM, Медведев объявил об отставке с поста председателя правительства РФ 15 декабря.