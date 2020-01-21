Москва, , 16:03 — REGNUM Исполняющий обязанности вице-премьера РФ Виталий Мутко не войдет в состав нового правительства Михаила Мишустина, сообщает 22 января РБК со ссылкой на источники.

Также, по данным издания, в новое правительство не войдут и.о. министра просвещения РФ Ольга Васильева и и.о. министра спорта Павел Колобков.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января второе правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку в полном составе. Это решение было принято после того, как президент России Владимир Путин начал конституционную реформу, призванную установить новый баланс между тремя ветвями власти.