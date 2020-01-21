Париж, , 16:03 — REGNUM Кандидат в мэры Парижа Бенджамин Гриво намерен заполучить голоса ремесленников и торговцев на муниципальных выборах, представив свой «план Маршалла», передает BFM TV.

Бенджамин Гриво предлагает ряд мер, таких как создание «коммерческого подразделения по чрезвычайным ситуациям под руководством мэра города, который сможет помочь торговцам, сталкивающимся с кризисом».

Кандидат в мэры также хочет создать «фонд солидарности торговцев, который будет иметь в своих активах 15−20 млн евро для поддержки торговцев в трудные времена».

В случае избрания на пост мэра Парижа, Бенджамин Гриво обещает ввести ряд мер для обеспечения безопасности торговцев, включая видеонаблюдение на торговых улицах.

Бенджамин Гриво обязуется к 2026 году увеличить число ремесленников (пекарей, сыроделов) в столице.

Как сообщало ИА REGNUM, среди кандидатов на пост мэра столицы Франции числятся действующий мэр Парижа Анн Идальго и независимый кандидат Седрик Виллани. Муниципальные выборы во Франции пройдут в марте 2020 года.

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