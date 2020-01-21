Тбилиси, , 16:24 — REGNUM Всем жителям Грузии необходимо идти на предстоящие парламентские выборы, иначе власти их непременно сфальсифицируют. Так прокомментировал политическую обстановку в стране бывший министр по примирению и гражданскому равенству Паата Закареишвили в интервью газете «Резонанси».

"Мы не должны этого позволить, иначе Америка (США — прим. ИА REGNUM) не сможет помешать фальсификации выборов», — сказал экс-министр.

Он также рассказал, что у правящей партии «Грузинская мечта» не осталось профессиональных кадров для назначения на высокие руководящие посты. К таким выводам он пришел, наблюдая, как начинают возвращать тех, кто уходил со скандалом. Признаком дефицита кадров, по мнению Закареишвили, является и то, что лидер партии власти и бизнесмен Бидзина Иванишвили якобы собирается занять пост премьер-министра, хотя сам лично не любит заниматься политикой.

«Беда «Мечты» в том, что у нее нет людей, а молодежи совсем нет», — сказал Закареишвили.

Как передавало ИА REGNUM, ранее оппозиционные силы в Грузии критически восприняли новость о том, что одним из 17 кандидатов на должность генпрокурора страны стал Ираклий Шотадзе, который в мае 2018 года покинул этот же пост из-за массовых уличных протестов.

Также в СМИ широко обсуждается слух о скорой отставке премьер-министра Грузии Георгия Гахарии. Есть версия, что на эту должность решит заступить Иванишвили. Информация не имеет подтверждения.