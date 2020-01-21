Москва, 21 января 2020, 15:59 — REGNUM Госдума досрочно прекратила полномочия депутата от КПРФ Михаила Авдеева. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 января, соответствующее постановление приняла Госдума.
Полномочия Авдеева считают прекращенными с 6 декабря 2019 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий.
Место Авдеева в Госдуме может занять следующий за ним по партийному списку в Московской области. Таким образом, КПРФ продвигает Павла Грудинина. Но за Авдеевым в списке еще два человека, после которых идет директор совхоза имени Ленина, экс-кандидат в президенты РФ.