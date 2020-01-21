Нур-Султан, , 15:58 — REGNUM Судьба недостроенной линии легкорельсового транспорта (LRT) в Казахстане зависит от результатов государственной экспертизы. Об этом 21 января заявил руководитель управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений столицы Нурлан Уранхаев, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, в настоящее время готовится технико-экономическое обоснование (ТЭО) второй очереди LRT-линии. После подготовки ТЭО будет передано на проведение экспертизы, которая даст оценку жизнеспособности проекта.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время полиция занимается расследованием уголовного дела о коррупции при строительстве LRT-линии в Нур-Султане. 13 декабря в рамках этого дела полицейские задержали секретаря маслихата (совета) города Жаната Нурпеисова.

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