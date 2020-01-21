Москва, , 16:00 — REGNUM Бывший генеральный прокурор РФ Юрий Чайка поблагодарил президента России Владимира Путина за возможность работать на новом направлении в должности полпреда в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО). Об этом он заявил 21 января в ходе встречи с главой государства и кандидатом на пост руководителя Генеральной прокуратуры РФ Игорем Красновым.

Чайка поблагодарил Путина за возможность «перейти на новый участок работы». В свою очередь, Путин отметил, что в СКФО сохраняются проблемы в социальной сфере, а также с коррупцией и терроризмом.

Напомним, на данный момент пост полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказского федерального округа занимает Александр Матовников.

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