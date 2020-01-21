Москва, , 15:45 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поблагодарил покинувшего пост генерального прокурора Юрия Чайку. Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи с экс-генпрокурором и кандидатом на пост руководителя Генеральной прокуратуры РФ Игорем Красновым.

Он также выразил надежду на то, что новый генпрокурор использует накопленный предшественником лучший опыт.

Помимо этого, Путин заявил о том, что он надеется на поддержку 22 января Совфедом РФ кандидатуры Краснова.

Помимо этого, глава государства предложил Чайке занять должность полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе, на что тот ответил согласием.