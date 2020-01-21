Санкт-Петербург, , 15:49 — REGNUM Петербургские депутаты предлагают продлить срок регионального материнского капитала до конца 2026 года. Соответствующий законопроект внесла фракция «Единой России», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городском парламенте.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров уточняет, что документ был срочно разработан в соответствии с задачами, которые 15 января 2020 года поставил президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.

Напомним, глава государства предложил продлить программу федерального материнского капитала до 2026 года, увеличив сумму выплат, а также вводя выплаты на первого ребенка. В связи с этим, заявляет Макаров, он лично поручил не отставать и региональным парламентариям.

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Добавим, программа регионального маткапитала в Петербурге действует с 2012 года: из городского бюджета семьи, где родился третий или последующий ребенок, получают 160 тыс. рублей, с учетом индексации. На сегодня в северной столице проживают 44,5 тыс. многодетных семей.

«Эти деньги должны работать на семью, своевременно помогать ей в решении самых острых проблем. Так, два года назад депутаты уже продлевали действие петербургской программы до конца 2021 года. Действуя в рамках единого государственного подхода к поддержке семей с детьми, обозначенной президентом России, фракция «Единая Россия» подготовила законопроект, предусматривающий продление срока действия региональной программы материнского капитала до 31 декабря 2026 года», — пояснил Вячеслав Макаров.

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