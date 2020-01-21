Москва, , 15:44 — REGNUM Сегодня, 21 января, президент России в Кремле провел встречу с бывшим генеральным прокурором Юрием Чайкой, сообщается на сайте Кремля.

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На встрече также присутствовал заместитель главы Следственного комитета Игорь Краснов, предложенный на пост генпрокурора.

Путин поблагодарил Чайку за работу на посту генпрокурораи выразил надежду, что лучший опыт Чайки будет востребован новым главой ведомства Красновым.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января профильные комитеты Совфеда поддержали кандидатуру Игоря Краснова на пост генерального прокурора РФ.

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Экс-генпрокурор РФ поблагодарил Путина за новое назначение