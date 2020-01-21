Москва, , 15:49 — REGNUM И. о. министра просвещения РФ Ольга Васильева не войдёт в правительство, возглавляемое Михаилом Мишустиным. Об этом сообщает 21 января РБК со ссылкой на источники, близкие к правительству и министерству.

Собеседники издания называют основным кандидатом в преемники Васильевой главу Рособрнадзора Сергея Кравцова. В пресс-службе Васильевой комментировать её возможную отставку не стали, подчеркнув, что министров назначает глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, новым премьер-министром России был назначен 16 января Михаил Мишустин, ранее руководивший ФНС. Новый состав правительства пока не сформирован.

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