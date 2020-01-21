Москва, , 15:41 — REGNUM Бывший генеральный прокурор Юрий Чайка согласился с предложением президента РФ Владимира Путина занять должность полпреда главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе. Об этом он заявил в ходе встречи с главой государства и кандидатом на пост руководителя Генеральной прокуратуры РФ Игорем Красновым.

Чайка поблагодарил Путина за возможность «перейти на новый участок работы». В свою очередь, Путин отметил, что в СКФО сохраняются проблемы в социальной сфере, а также с коррупцией и терроризмом.

На сегодняшний день пост полномочного представителя президента РФ в СКФО занимает Александр Матовников.

О новой должности Матовникова в связи с предложением для Юрия Чайки пока ничего не известно.