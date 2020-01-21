Усмань, Липецкая область, , 15:40 — REGNUM Президент России Владимир Путин 22 января посетит город Усмань в Липецкой области, сообщила пресс-служба главы государства.

Сообщается, что президент планирует посетить усманские социальные объекты города, а также провести совещание с главой Липецкой области Игорем Артамоновым и министрами правительства РФ на тему реализации мер соцподдержки на примере региона.

Также у Путина запланирована встреча с местными общественными организациями и сообществами, на которой будет обсуждаться социальная часть его недавнего послания Федеральному собранию.