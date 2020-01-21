Давос, Швейцария, , 15:39 — REGNUM Американская сторона готова обсуждать условия новой торговой сделки с Великобританией, покидающей ЕС. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая 21 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Он подчеркнул, что переговоров о новом «грандиозном соглашении» с Лондоном в Вашингтоне ждут с нетерпением. Сделку с США очень хочет заключить «замечательный новый премьер-министр» Соединённого Королевства Борис Джонсон, добавил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, после очередного переноса срока Brexit Великобритания должна покинуть Евросоюз в конце января 2020 года. После разрыва с ЕС британским властям придётся заключить с США отдельное торговое соглашение.

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