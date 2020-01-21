Пхеньян, , 16:12 — REGNUM Соединённые Штаты Америки проигнорировали крайний срок окончания ядерных переговоров с КНДР, что снимает с Пхеньяна обязательства по ним. Об этом заявил советник миссии КНДР при ООН Ю Юн Чол, выступая 21 января на конференции по разоружению в Женеве.

Срок для ядерных переговоров истёк в конце 2019 года. Теперь в КНДР не видят оснований следовать обязательствам, которые не выполняет вторая сторона, отметил представитель Северной Кореи.

Он уточнил, что речь идёт об обещаниях прекратить ядерные испытания и запуск межконтинентальных баллистических ракет. Также Ю Юн Чол подчеркнул, что денуклеаризации Корейского полуострова не произойдёт, если США не прекратят свою враждебную политику в отношении КНДР.

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