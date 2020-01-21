Сеул, , 16:32 — REGNUM 21 января глава МИД Южной Кореи встретилась в Сеуле с генеральным секретарём Секретариата по сотрудничеству (TCS) между Китаем, Японией и Кореей Мичигами Хисаси. Об этом сообщает KBS со ссылкой на внешнеполитическое ведомство страны.

По их словам, в рамках встречи Кан Гён Хва отметила, что Южная Корея, вступая в должность страны-председателя секретариата, намерена тесно сотрудничать с Китаем и Японией для успешного проведения трехстороннего саммита, а также попросила секретариат оказать содействие в проведении мероприятия.

Министр иностранных дел Южной Кореи также выразила надежду, что страны смогут сохранить атмосферу сотрудничества в регионе благодаря череде международных спортивных мероприятий в Северо-Восточной Азии, таких как Олимпийские игры в Пхёнчхане, Олимпийские игры в Токио и Олимпийские Игры в Пекине.

В свою очередь, Мичигами выразил признательность правительству Южной Кореи за интерес и поддержку, а также добавил, что Секретариат по сотрудничеству сделает все возможное для успешного проведения трехстороннего саммита в 2020 году.

Отметим, что трехсторонний секретариат по сотрудничеству был основан в Сеуле в 2011 году по инициативе Южной Кореи.