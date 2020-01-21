Новосибирск, , 15:41 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин 20 января 2020 года внёс в Государственную думу Федерального собрания РФ проект закона о поправке к Конституции РФ. Те предложения, которые нашли отражение в послании главы государства, стали обретать конкретную юридическую форму, отмечает и. о. проректора по научной работе и общественным связям Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ), декан факультета государственного сектора Андрей Макарцев.

«Объём проекта достаточно большой, более двадцати страниц, и касается многих сфер нашей жизни. Мне как специалисту в сфере конституционного права хотелось бы остановится на некоторых положениях законопроекта, касающихся правовой системы России. В послании президент РФ высказался о необходимости внести в основной закон страны некоторые изменения, которые прямо гарантировали приоритет Конституции России в нашем правовом пространстве. В проекте закона отмечается, что «Решение межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащим Конституции РФ, не подлежат применению в РФ». То есть речь идёт не о резком ограничении действия норм международного права, а об их толковании и правопонимании.

Реализация подобного подхода позволит избежать ситуаций, когда мы, подписывая международный договор, проверяем его нормы на соответствие Конституции РФ, а орган международной юрисдикции, толкуя его позже, фактически меняет его содержание и констатирует его противоречие нашему Основному закону. Именно так произошло в деле «Анчугов и Гладков против РФ». Эти граждане РФ обратились в Европейский суд по правам человека с жалобой на то, что в силу запрета на участие в выборах лиц, содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда, закреплённого ч. 3 ст. 32 Конституции Российской Федерации, не смогли принять участие в парламентских и президентских выборах. Европейский суд по правам человека посчитал, что запрет, предусмотренный ст. 32 Конституции Российской Федерации, нарушает ст. 3 Протокола № 1 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Андрей Макарцев В этом ракурсе внесение предложенной поправки фактически направлено на обеспечение суверенитета России. В развитие отраженного в послании предложения о том, что в Конституции должны быть закреплены принципы единой системы власти, разрыв между государственными и муниципальными органами должен быть устранён. В законопроекте появился новый для российской конституционной практики термин «единая система публичной власти», в которую входят органы местного самоуправления и органы государственной власти. В отечественной конституционной доктрине он довольно активно разрабатывался, ну, а в ближайшие годы будет наполняться практическим содержанием».

Эксперт отмечает, что интерес вызывает тот факт, что в законопроекте предложено сократить число судей Конституционного суда РФ до 11 судей. В настоящее время, по закону, их должно быть 19, но назначено только 15.

«Может, конечно, появиться версия о расформировании высшего органа конституционного контроля и формировании нового, но это маловероятно. В соответствии со ст. 12 Федерального конституционного закона «О конституционном суде РФ» полномочия судьи Конституционного суда Российской Федерации не ограничены определённым сроком, но ограничиваются возрастом — 70 лет. Если посмотреть сайт Конституционного суда РФ, то можно увидеть то, что несколько судей уже в этом году достигнут предельного возраста. Так, постепенно, с течением времени, количество судей достигнет конституционно закреплённого», — уточняет Макарцев.

В целом о проекте Закона о поправке в Конституцию, по мнению Андрея Макарцева, можно сказать, что хотя он и не затрагивает непосредственно положений первой главы Конституции «Основы конституционного строя», но в той или иной мере их корректирует.

«И это правильно. Действующая Конституция была принята более 25 лет назад. Идёт время, реалии жизни меняются. Должны меняться и конституционные нормы, чтобы отражать новые конституционные цели, на которые направлено развитие нашего государства», — подчеркнул он.