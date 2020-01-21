Занзибар, Танзания, , 15:28 — REGNUM Премьер-министр Танзании Кассим Маджалива рекомендовал администрации области Западный Занзибар обеспечить усиление мер безопасности в интересах развития туризма и охраны собственности граждан. Об этом передает газета Mtanzania.

По информации журналистов издания, Маджалива сделал данное заявление во время встречи с руководством области Западный Занзибар в зале заседания отеля Hotel Verde.

Кроме того, Маджалива призвал заместителя министра внутренних дел Танзании удостовериться в том, что полиция контролирует все пункты ввоза, транспортировки и производства наркотических веществ, а также бороться со случаями насилия по отношению к женщинам и детям.

«Это туристический город, поэтому полиция обязана усилить меры безопасности, а также предотвращать случаи воровства и грабежа. Также администрации следует обеспечивать чистоту улиц. Этот город должен быть туристической достопримечательностью», — заявил Маджалива, имея ввиду административный центр области город Занзибар.

Со своей стороны, губернатор области Западный Занзибар Хассан Кхатибу заверил премьер-министра в том, что его распоряжения были приняты к сведению, и их реализация начнется в ближайшее время.

Напомним, что Занзибар — автономия в составе Танзании со своим правительством, законодательством и президентом.