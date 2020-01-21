Киев, , 15:19 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский пообещал подписать указ об увольнении мэра Киева Виталия Кличко. Об этом он заявил в ходе беседы с киевскими активистами, кадры которой опубликовал Telegram-канал Klymenko Time.

«Подпишу [указ]», — сказал Зеленский в ответ на просьбу активистов подписать документ об увольнении Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации, который якобы «лежит на столе» у украинского лидера.

Активисты напомнили главе украинского государства, что 29 января состоится суд, на котором Кличко планирует обжаловать решение кабинета министров Украины о его отстранении с должности.