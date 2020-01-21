Киев, , 15:18 — REGNUM На Украине ряд политических экспертов подозревает, что изменения в Конституцию России, вкупе с реформой децентрализации, которую сейчас проводит украинская власть, несмотря на все заявления, в итоге приведут в тому, что любая область Украины может со временем вступить в состав РФ.

В частности, такие опасения озвучил 21 января политолог Виктор Таран, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Российские депутаты будут голосовать еще за одну интересную норму, о которой мало кто сейчас говорит, — о воссоединении русского мира вокруг России за счет соседних территорий. По факту это означает, что сразу после голосования откроется возможность отдельным регионам Белоруссии и Украины войти в состав России на индивидуальных условиях», — заявил Таран.

По его словам, это касается не только территорий Донбасса, как утверждают другие эксперты.

«В случае принятия предложенных офисом президента Зеленского изменений в Конституцию по децентрализации — теоретически этим правом сможет воспользоваться любой регион Украины», — подчеркивает политолог.

По оценке Тарана, ситуация на дипломатическом фронте «украинско-российской войны» очередной раз обостряется, а власть в Киеве очередной раз не реагирует.

ИА REGNUM напоминает, что накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что идея прописать в поправках в Конституцию РФ право регионов Украины и Белоруссии присоединиться к РФ «не обсуждается» и он о таком «впервые слышит». Ранее в СМИ появилась информация, что один из участников рабочей группы по подготовке поправок якобы предложил предусмотреть такое право.

Власти Украины в январе внесли в Раду свой вариант завершения реформы децентрализации в стране, однако после жесткой критики от ряда западных партнеров (Германия, Канада) документ был отозван для доработки.

Сегодня же на Украине был обнародован соцопрос, согласно которому практически четверть жителей восточных и южных регионов страны выступает за вхождение в Евразийский экономический союз.