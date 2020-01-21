Давос, Швейцария, , 15:24 — REGNUM Европейские страны должны стремиться к энергетической безопасности, а США готовы им в этом помочь. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая 21 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По его словам, ради того, чтобы добиться энергетической безопасности, союзникам США в Европе стоит воспользоваться поставками американского энергосырья.

Как сообщало ИА REGNUM, выступление американского президента Дональда Трампа на Давосском форуме призвано показать пренебрежение к интригам вокруг его персоны. Такую точку зрения изложило издание The Wall Street Journal.

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