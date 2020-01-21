Ташкент, , 15:17 — REGNUM Законодательная палата Олий Мажлиса (нижняя палата парламента) и Сенат (верхняя палата парламента) утвердили кандидатуру Абдуллы Арипова в должности председателя правительства республики, сообщает 21 января издание UzReport.

21 января прошло совместное заседание верхней и нижней палат Олий Мажлиса Узбекистана. Кандидатуру Арипова депутатам представил президент республики Шавкат Мирзиёев.

Во время совместного заседания кандидат в премьер-министры представил программу действия правительства на краткосрочную и долгосрочную перспективу. После чего состоялось тайное голосование депутатов.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января Законодательная палата Олий Мажлиса и Сенат Узбекистана приняли отставку правительства республики в соответствии со ст. 98 Конституции страны. После парламентских выборов в республике формируется новый состав правительства.

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