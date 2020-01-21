Москва, , 15:15 — REGNUM Американские самолеты-разведчики не смогут изучить всю территорию России без захода в воздушное пространство страны, но ценна ведь и разведка на приграничных территориях, отметил во вторник, 21 января, военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян, комментируя высказывания генсека НАТО.

Как сообщалось ранее, Йенс Столтенберг заявил, что усовершенствованные американские беспилотники Global Hawk позволят НАТО вести наблюдение далеко внутри границ России.

«Действительно, высотные самолёты-разведчики (к ним можно отнести и беспилотный Global Hawk) способны к съёмкам территории противника без захода в его воздушное пространство. Такой подход использовался американцами и при использовании самолёта-разведчика U-2, и сверхзвукового SR-71 Blackbird (самый быстрый самолёт всех времён).

Конечно, всю российскую территорию охватить таким образом невозможно, но разведка на приграничных территориях также очень ценна.

К сожалению, на сегодняшний день, российского беспилотника, способного на такую разведку, не существует, однако в разработке находится беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полёта «Альтиус», который способен выполнять сходные с Global Hawk разведывательные задачи», — отметил Леонид Нерсисян.