Санкт-Петербург, , 15:13 — REGNUM Ленинградская федерация профсоюзов (ЛФП) под руководством Владимира Дербина жестко раскритиковала поведение единороссов в петербургском Законодательном собрании и выразила им недоверие. Соответствующее заявление было принято VIII отчетно-выборной конференцией, состоявшейся 20 января.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM Владимир Дербин, члены профсоюзов были крайне возмущены последними заявлениями, которые прозвучали после заседания рабочей группы Заксобрания на прошлой неделе. Напомним, руководитель группы, депутат от «ЕР» Елена Киселева обвинила профсоюзы в безынициативности по защите трудовых прав граждан.

«Мы, профсоюзы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, требуем прекратить политическое преследование, организованное фракцией партии «Единая Россия» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга, и извиниться перед профсоюзами. Мы отказываем в доверии этой фракции», — говорится в заявлении ЛФП.

Там же уточняется, что в последние полтора месяца в рабочей группе Заксобрания «муссируется и распространяется информация о якобы огромном количестве жалоб, поступающих в Законодательное Собрание от граждан о невозможности приобретения путевок в санатории, пансионаты, а также в детские оздоровительные лагеря».

«В этом сознательно обвиняются профсоюзы, но ни одного конкретного примера обращения профсоюзам не приводится. Данные действия депутатов Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» профсоюзы воспринимают как политическое преследование за принципиальную позицию профсоюзов по изменениям пенсионного законодательства, а также по недопущению продажи в частные руки источников минеральных вод на Кавказе», — говорится в документе.

В ЛФП убеждены, что единороссы наверняка знают, что почти 30 лет назад санаторно-курортное обеспечение граждан было выведено из-под управления профсоюзами, так что соответствующая государственная обязанность возложена на Фонд социального страхования РФ, а за организацию и финансирование детского оздоровительного отдыха уже более 10 лет отвечает исполнительная власть Петербурга.

«Одновременно под предлогом «систематических обращений» граждан депутаты-единороссы намерены контролировать и финансово-хозяйственную деятельность профсоюзов. Поскольку прав контроля хозяйственной деятельности у депутатов нет, то они рассылают в контрольно-надзорные органы запросы, для получения хоть какого-нибудь компромата с целью бросить тень на репутацию профсоюзов», — заявляют в ЛФП.

По мнению членов организации, «желание контролировать профсоюзы появляется у депутатов от различных партий с завидной регулярностью». Например, по депутатскому запросу лидера КПРФ Геннадия Зюганова в январе 2018 года шесть районных прокуратур Петербурга одновременно учинили проверку деятельность ЛФП и подведомственных организаций по вопросам соблюдения законодательства при использовании объектов профсоюзной собственности. «По результатам проверки никаких нарушений закона выявлено не было», — подчеркивают в Ленинградской федерации профсоюзов.

«За последнее время только ООО «Пансионат «Восток-6» 14 раз подвергался проверкам, также якобы на основании многочисленных обращений граждан. Серьезных нарушений в деятельности ООО «Пансионат «Восток-6» не выявлено», — добавляют в ЛФП.

По мнению организации, цель интереса рабочей группы ЗакСа под руководством единороссов заключается в том, чтобы признать работу профсоюзов по всем направлениям неэффективной, безынициативной и неактивной.

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