Давос, Швейцария, , 15:12 — REGNUM В Швейцарии задержали двоих граждан России, которые якобы покушались на основателя инвестфонда Hermitage Capital Уильяма Браудера на форуме в Давосе. Об этом сообщают Tages Anzeiger, Reuters. а также сам Браудер.

«Швейцарские службы безопасности предотвратили, предположительно, направленную против меня шпионскую операцию России», — написал Браудер на своей странице в Twitter.

СМИ же сообщают, что граждане РФ числились «сантехниками» «Русского дома» и не должны были иметь дипломатической аккредитации. Они вели подготовительную работу с лета прошлого года, пишут швейцарские СМИ. Позже задержанных отпустили.

Как сообщало ИА REGNUM, глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер является одним из крупнейших мировых финансистов и известен своей «борьбой» против России, где он признан виновным в неуплате налогов на сумму 522 млн рублей.

В феврале 2017 года Тверской суд Москвы заочно арестовал Браудера и его делового партнёра Ивана Черкасова. Суд признал финансиста виновным в преднамеренном банкротстве ООО «Дальняя степь», ущерб от которого составляет 1,2 млрд рублей, и уклонении от уплаты налогов более чем на 3,4 млрд рублей. Оба фигуранта дела заочно приговорены к девяти годам лишения свободы. По решению суда с них также будет взыскано в общей сложности свыше 4,2 млрд рублей.