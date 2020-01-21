Сухум, , 15:13 — REGNUM Даты проведения экзаменов для кандидатов в президенты Абхазии были определены лингвистической комиссией по подтверждению свободного владения государственным языком. Об этом 21 января сообщает агентство «Апсныпресс».

Один из представителей комиссии доктор филологических наук, профессор, академик Академии наук Абхазии Валентин Когония рассказал журналистам, что проверка здания языка будет начинаться в 14:00 в течение нескольких дней: 27 и 31 января, а также 3, 7, 10 и 11 февраля.

«В первую очередь, наше требование — в прямом эфире кандидаты в обязательном порядке должны выступить на государственном языке, не иначе. Я ответственно заявляю, что ни при каких условиях не пропущу того кандидата, который не пройдет все этапы, определенные комиссией», — рассказал о своем настрое Когония.

Он сообщил, что на экзаменах от претендентов на высший руководящий пост Абхазии потребуется рассказать биографию на абхазском языке, прочитать и перевести текст политического содержания и написать небольшое сочинение.

Как передавало ИА REGNUM, после отставки президента Абхазии Рауля Хаджимбы ЦИК назначил проведение президентских выборов на 22 марта.