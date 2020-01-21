Тбилиси, , 15:08 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили в рамках визита в Иерусалим посетила центр мира и инноваций имени Шимона Переса и ознакомилась с новейшими достижениями современных технологий.

По информации пресс-службы президента Грузии, принимал Саломе Зурабишвили в центре сын Шимона Переса Хеми Перес.

Президент Грузии заявила, что для ее страны сотрудничество с Израилем в сфере современных технологий крайне важно.

Шимон Перес последние годы своей жизни работал в этом центре, и Саломе Зурабишвили осмотрела и рабочий кабинет бывшего президента Израиля.

Президент Грузии находится с рабочим визитом в Израиле, где будет участвовать в 5-ом форуме памяти жертв Холокоста.