Тбилиси, 21 января 2020, 15:08 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили в рамках визита в Иерусалим посетила центр мира и инноваций имени Шимона Переса и ознакомилась с новейшими достижениями современных технологий.
По информации пресс-службы президента Грузии, принимал Саломе Зурабишвили в центре сын Шимона Переса Хеми Перес.
Президент Грузии заявила, что для ее страны сотрудничество с Израилем в сфере современных технологий крайне важно.
Шимон Перес последние годы своей жизни работал в этом центре, и Саломе Зурабишвили осмотрела и рабочий кабинет бывшего президента Израиля.
Президент Грузии находится с рабочим визитом в Израиле, где будет участвовать в 5-ом форуме памяти жертв Холокоста.