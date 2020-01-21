Киев, , 15:07 — REGNUM Национальный банк Украины (НБУ) выиграла иск против компании «Днепрометаллсервис», связанной с бизнесменом Игорем Коломойским, сообщила 21 января пресс-служба НБУ.

Суд взыскал в пользу НБУ заложенное нежилое помещение площадью 20 тыс. кв. метров и стоимостью более 100 млн гривен или свыше $4 млн.

В пресс-службе отметили, что всего суды приняли 24 решения в пользу Национального банка Украины, связанные с долгами ранее принадлежавшего Коломойскому «Приватбанка». 18 решений уже вступили в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Украины подало иск против Коломойского в суд Израиля. Власти Украины намерены отсудить у бизнесмена около 2 млрд шекелей или более $570 млн.

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