Москва, , 15:00 — REGNUM Депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия») считает вероятным проведение досрочных выборов в нижнюю палату парламента, на это указывает и оперативное обсуждение поправок в Конституцию.

«Лично я считаю, что досрочные выборы более чем вероятны. Они выгодны партии власти. Роль парламента в рамках демонтажа президентской вертикали объективно будет усиливаться», — отметил Шеин в Facebook.

По его мнению, финансово-промышленные группы просчитывать умеют и неизбежно будут переносить свой центр внимания на парламент для начала через праймериз «Единой России».

«Но это не сразу. Нужно время. Время нужно и оппозиции. Но его не требуется исполнительной вертикали, которая может развернуться быстро», — рассуждает Шеин.

В этой связи он считает логичным тот темп, с которым обсуждаются поправки в Конституцию.

«Ускорение логично и укладывается в тот неслыханный темп, который взят неделю назад. Скоро увидим. И обсуждение досрочных выборов на самом деле выгодно оппозиции. Решение не зависит от неё. Но требуется переход к мобилизации», — указал он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, спикер Госдумы Вячеслав Володин осудил информация ряда СМИ о возможности роспуска Госдумы.

Вместе с тем лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что партия не против любых выборов, но против домыслов, однако он указал на необходимость официальной позиции.

«Пусть кто-то из официальных лиц выступит и опровергнет: досрочных выборов не будет, все выборы пройдут вовремя», — предложил он.

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