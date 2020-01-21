Москва, , 14:56 — REGNUM Кандидат на пост генерального прокурора России Игорь Краснов выступил за необходимость сокращения сроков ареста и предварительного расследования.

«Необходимо сокращать сроки. Чем быстрее мы будем отправлять дела в суд, тем эффективнее будет наша работа», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что в настоящее время фиксируется много отказов в возбуждении уголовных дел, в особенности на районном уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру замглавы Следственного комитета РФ Игоря Краснова на пост генпрокурора. Президент предложил освободить действующего генпрокурора Юрия Чайку от должности «в связи с переходом на другую работу», сообщает Кремль.

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