Новосибирск, , 15:07 — REGNUM Резонансное послание президента РФ Владимира Путина запустило цепь политических событий, которые начали процесс трансформации системы государственного управления России, считает заведующий кафедры мировой экономики, международных отношений и права Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) Денис Борисов.

«Последовавшая за посланием долго ожидаемая отставка непопулярного правительства РФ во главе с Дмитрием Медведевым явно повлияла положительно на психологический фон и первую реакцию нашего общества на предложенные Владимиром Путиным изменения. В данном контексте получился эффект «усреднения издержек», когда в единый пакет масштабных реформ российскому обществу положили заведомо токсичные лоты типа «изменения в Конституции» и желанный — «отставка правительства Дмитрия Медведева». Судя по реакции в СМИ, российское общество готово принять любые изменения в основной закон, лишь бы увидеть новые лица в составе исполнительной власти страны или не видеть старые.

Буквально на следующий день общественный запрос на обновления начал в полной мере удовлетворяться: вслед за отставкой Дмитрия Медведева была представлена кандидатура нового председателя правительства Михаила Мишустина. С этого момента главным новостным мейнстримом, равно как и кухонно-блогерским развлечением, стало гадание на новый состав кабинета министров. Какие министры сохранят пост? Как изменится социальный и экономический блок министров? Каких изменений ждёт народ? Какой доход и откуда деньги у новых чиновников? И, конечно же, неизменный сюжет всех российских кадровых перестановок последних лет — «на что же может рассчитывать Алексей Кудрин?» В общем: «Старое правительство ушли! Да здравствует новое!» — все слои общества азартно вовлеклись в политическое сватовство, откинув дела насущные.

Денис Борисов Однако если попытаться отстраниться от политической эйфории, то важно указать, что, по всем признакам, формирующееся правительство РФ — это тактическая история с конкретными задачами в стратегическом планировании по формированию новой системы государственного управления к 2024 году. Более того, максимальный срок деятельности Мишустина и его кабинета министров в лучшем случае до сентября 2021 года, когда должны состояться выборы в Государственную думу РФ. А если предположить, что нижняя палата парламента РФ вслед за правительством тоже самораспустится, то сроки становятся еще короче. Поэтому главной задачей нового кабмина будет законодательное и административное обеспечение предложенных президентом новаций, времени на кардинальные решения и изменения в экономической и социальной политике просто не остаётся».

В этом контексте, по словам Борисова, наиболее вероятны два сценария для нового состава кабмина: убрать наиболее непопулярных министров и оставить «отличников» и «хорошистов», чтобы они довели дело до логического конца; убрать по максимуму старый состав и заполнить вакантные должности такими же технократическими «чёрными лошадками», как и новый премьер.

«Крысиный 2020 год начался очень динамично для политической жизни страны, начавшиеся трансформации внутренней политики закономерно становятся главным лейтмотивом общественно-политического дискурса. С уверенностью можно сказать, что «революция сверху» на ближайший год сбила протестные тренды социально-экономической направленности, а у руководства страны появилось необходимое «тихое» время для завершения политической ротации без оглядки на статистические показатели экономического развития страны», — отметил эксперт.