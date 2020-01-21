Махачкала, , 14:57 — REGNUM Руководитель управления Федерального казначейства по Республике Дагестан Сайгидгусейн Магомедов сменил место работы. Он назначен на должность заместителя председателя Юго-Западного банка ПАО Сбербанк, сообщили ИА REGNUM 21 января в пресс-службе республиканского казначейства.

Напомним, данную отставку глава Дагестана Владимир Васильев анонсировал еще в конце октября 2019 года на сессии парламента республики. Руководитель региона тогда назвал справедливой критику в адрес Магомедова от одного из депутатов и заявил, что у него самого имеются претензии к работе казначейства.

«Принято решение об укреплении этого участка работы. <…> Насколько мне известно, он [Магомедов] написал заявление руководителю Министерства финансов России, но, видимо, нужно будет ускорить этот процесс», — сказал в тот день Васильев.

Как сообщало ИА REGNUM, 58-летний Сайгидгусейн Магомедов возглавлял казначейство Дагестана более 20 лет — с сентября 1997 года. За годы работы был награжден орденом «Дружбы», золотой звездой «Народный герой Дагестана», медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения» и другими наградами. Является заслуженным экономистом Дагестана и РФ.

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