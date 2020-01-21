Москва, , 14:54 — REGNUM Кандидат на должность Генпрокурора РФ генерал-лейтенант юстиции Игорь Краснов полагает, что после реформы по разделению следствия и надзора речи об изменениях не идёт. Об этом он заявил 21 января в ходе заседания комитетов Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству и по обороне и безопасности.

Краснов отметил, что реформа была эффективная, следствие и надзор оказались разделены. Ни один орган теперь не имеет полномочий, связанных и с надзором, и со следствием. Все полномочия Генеральной прокуратуры и Следственного комитета регулируются законом, в том числе при разности их позиций.

«Поэтому в настоящее время об изменениях речи, мне кажется, нет. А реформа была эффективной», — отметил Краснов.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января президент РФ Владимир Путин предложил заменить Юрия Чайку на посту генерального прокурора. Он внес в Совет Федерации кандидатуру замглавы СКР Игоря Краснова.

Читайте ранее в этом сюжете: Москалькова попросила Краснова о соблюдении законности в колониях