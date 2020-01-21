Тель-Авив, Израиль, , 14:48 — REGNUM Выставка в Центре инноваций имени Шимона Переса говорит о том, что мир можно сделать лучше. Такими впечатлениями о посещении Центра президент Грузии Саломе Зурабишвили поделилась 21 января на своей странице в соцсети Twitter.

«Экспонаты, представленные в Центре, говорят, как сделать мир, используя технологии и креативность», — написала Зурабишвили.

Как передавало ИА REGNUM, грузинский президент прибыла в Израиль 21 января для участия в форуме памяти жертв Холокоста. В ходе мероприятий планируется вручение Зурабишвили награды членами американской организации «Друзья Сиона» за поддержку дружбы грузинского и еврейского народов.

Центр инноваций имени Шимона Переса был открыт в октябре 2018 года. Он является музеем, в котором собраны экспозиции, посвященные 100 событиям, которые делали Израиль страной инноваций. Шимон Перес — был 9-м президентом Израиля (2007−2014 гг.).

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