Париж, , 14:44 — REGNUM Правительство Франции подтвердило намерение закрыть 14 ядерных реакторов к 2035 году, в том числе АЭС Фессенхайм на северо-востоке страны в первой половине 2020 года, передает BFM TV.

Известно, что многолетняя энергетическая программа во Франции предусматривает рост использования возобновляемых источников энергии и снижение доли ядерной энергии.

Министр экологии Франции Элизабет Борн подчеркнула, что правительство «выделит дополнительно 1,8 млрд евро на развитие биотоплива и увеличит мощность ветровой энергии почти на 40%».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экологии Франции Элизабет Борн заявила, что правительство не приняло никаких решений относительно строительства новых ядерных реакторов.

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