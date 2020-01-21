Киев, , 14:44 — REGNUM За вступление в Евразийский экономический союз в настоящий момент выступают 13% жителей Украины, преимущественно в южный и восточных областях страны.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива и Центра Разумкова, представленные в Киеве сегодня, 21 января, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, на Юге и Востоке Украины вступить в Союз с Россией хотят 23% и 24% респондентов соответственно.

Вместе с тем, 64% опрошенных считают, что главным интеграционным направлением Украины должно быть вступление вЕС. Традиционно, евроинтеграцию сильнее всего поддерживают на Западе Украины (90%), и в центральных областях страны (78%).

Еще 23% определенного мнения относительно внешнеполитического вектора для Украины не имеют или не стали высказывать.

Согласно официальной информации, общенациональное исследование проведено с 13 по 18 декабря 2019 года во всех регионах Украины. Опрошены 2017 респондентов в возрасте от 18 лет.