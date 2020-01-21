Москва, , 14:38 — REGNUM Российский омбудсмен Татьяна Москалькова попросила Игоря Краснова обратить внимание на соблюдение законности в местах лишения свободы в случае его назначения генеральным прокурором РФ. Об этом Москалькова заявила 21 января на заседании комитетов Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству и по обороне и безопасности.

Омбудсмен подчеркнула важность такого направления, как контроль за законностью в местах лишения свободы. Она напомнила об уголовном деле о пытках в колонии под Ярославлем. Следствие по делу, итогом которого стал приговор бывшему сотруднику ФСИН, Москалькова назвала объективным.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января профильные комитеты Совфеда поддержали кандидатуру Игоря Краснова на пост генерального прокурора РФ. Вопрос о назначении Краснова будет обсуждаться в Совете Федерации 22 января.

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