Тбилиси, , 14:37 — REGNUM Народный защитник Грузии Нино Ломджария и министр юстиции Грузии Теа Цулукиани поспорили на заседании парламентского комитета по правам человека, где депутаты слушали отчет по итогам мониторинга, проведенного специальной группой народного защитника в ряде пенитенциарных учреждений. Содокладчиком по этому отчету выступала Теа Цулукиани, которая резко реагировала на все замечания и обвинения омбудсмена и обвиняла ее в распространении дезинформации.

Нино Ломджария, в частности, сообщила, что ее представители зафиксировали в тюрьмах так называемых «наблюдателей», якобы главарей мафии, которые держат под своим контролем заключенных и пенитенциарные учреждения. Она также внесла в отчет и другие замеченные представителями омбудсмена нарушения закона и прав человека.

Министр юстиции в ответ заметила, что народный защитник вовсе не интересуется состоянием больных заключенных и посещает в тюрьмах лишь таких скандально известных лиц, как осужденный за попытку отравления высокопоставленного духовного лица священник Георгий Мамаладзе и проходящий по делу об убийстве школьников в Тбилиси Мирза Субелиани.

Омбудсмен, со своей стороны, обвинила министра в политизации ее отчета о конкретных нарушениях. Перебранка между Цулукиани и Ломджария вынудила председателя парламентского комитета временно отключить обеим микрофоны.