Москва, , 14:34 — REGNUM Исполняющий обязанности вице-премьера России Максим Акимов не войдет в состав нового правительства Михаила Мишустина, сообщает 21 января РБК со ссылкой на два источника в правительстве.

Акимов, который в правительстве курировал транспорт, связь и реализацию национальной программы «Цифровая экономика» получил предложение возглавить Калужскую область, сообщил источник издания, близкий к региональным властям.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января второе правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку в полном составе. Это решение было принято после того, как президент России Владимир Путин начал конституционную реформу, призванную установить новый баланс между тремя ветвями власти.

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