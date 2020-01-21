Москва, , 14:33 — REGNUM Контакты президента Всемирного экономического форума в Давосе Клауса Шваба с президентом России Владимиром Путиным показывают, что организатору форума срочно нужны первые лица государств для своего мероприятия. Об этом заявил президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко на телеканале «Россия 24».

«Статус форума начинает постепенно сдуваться. Поэтому естественно, что Шваб не только к Путину ездил с предложениями и просьбами — он приезжает, чтобы поднять статус форума. Чем выше будет статус российской делегации, тем выше будет статус форума. Сравните, опять-таки, уровень представительства того же Запада на последнем петербуржском форуме и его же представительство сейчас в Давосе», — заявил Ищенко.

Это приводит к тому, что организаторы форума изо всех сил пытаются поддержать статус Давоса в информационном пространстве.

«Если бы в Давос сейчас сейчас поехал бы Путин, или Медведев, или Мишустин — обсуждали бы, зачем они туда поехали, о чём они там будут говорить. Это дало бы огромную рекламу Давосскому форуму. Сейчас 50 российских компаний заявили, что пошлют своих представителей — и уже говорят, что российские олигархи возвращаются в Давос. Зачем они туда поедут? Вот и бесплатная реклама», — указал Ищенко.

21 января началось заседание Всемирного экономического форума в швейцарском городке Давос. Центральными темами станут вопросы торговли и глобального экономического роста, а также экологические проблемы. Многие ожидают, что президент США Дональд Трамп займет на форуме более мягкую позицию по торговле, чем в предыдущем году.