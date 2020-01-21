Киев, , 14:32 — REGNUM 69% украинцев считают, что русский язык должен свободно использоваться в частной жизни.

Соответствующие результаты соцопроса обнародовали сегодня, 21 января, Фонд «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива и Центр им. Разумкова, передает корреспондент ИА REGNUM.

При этом, подчеркивают социологи, эти 69% респондентов считают, что украинский язык должен оставаться единственным государственным.

Также опрос показал, что статус русского языка как официального в отдельных регионах Украины поддерживают 15%, а как второго государственного — 12%.

Традиционно, по этому вопросу общественное мнение имеет ярко выраженные региональные различия, подчеркивают социологи. Минимальные проценты поддержки русский язык имеет на Западе и в центральных районах Украины и довольно весомую поддержку — на Востоке и в южных регионах страны.

Социологи информируют, что исследование было проведено с 13 по 18 декабря во всех регионах Украины. Было опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет, теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.