Москва, , 15:52 — REGNUM Законопроект о биологической безопасности РФ Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 21 января.

Устанавливаются основы государственного регулирования в области обеспечения биологической безопасности РФ и определяется комплекс мер, направленных на защиту населения и охрану окружающей среды от воздействия опасных биологических факторов, а также на предотвращение биологических угроз (опасностей), создание и развитие системы мониторинга биологических рисков.

«В этом огромном спектре есть соединение работы федеральных органов власти, региональных, местного самоуправления, создание системы мониторинга биологических рисков и национального центра мониторинга биологических рисков, создание государственной информационной системы по биологической безопасности и объединение всех государственных учреждений страны и граждан в этот большой мир, внедрение которого сегодня просто необходимо», — отметил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов («Единая Россия»).

Предлагаемые в законопроекте меры частично уже применяются, но нужен комплексный закон, который бы регулировал весь спектр правоотношений разных ведомств и сфер экономической деятельности, связанный с биологической безопасностью страны, отметил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»).

«Для работы над этим законом будет создана рабочая группа при комитете по охране здоровья. В нее войдут эксперты из разных отраслей — ученые, химики, биологи, инженеры и, конечно, представители других комитетов Госдумы — по экологии, обороне, сельскому хозяйству и так далее», — отметил он.