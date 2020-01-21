Москва, , 14:22 — REGNUM Бесперспективность Всемирного экономического форума в Давосе стала очевидной к концу 80-х годов — и только желание постсоветских элит приобщиться к западной позволило этой площадке сохранить своё влияние в мире. Об этом заявил президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко на телеканале «Россия 24».

«Для того чтобы эта площадка продолжала работать и работать в том числе как бизнес — для Клауса это важно как бизнес, — необходимо привлекать к ней внимание. В 90-е годы, когда его сумели продать постсоветской элите и туда валом валили не только будущие олигархи, но и постсоветские и восточноевропейские президенты и премьеры дрались за право приехать в Давос и ездили 3−4-5 лет подряд. Его статус тогда приподнялся», — заявил Ищенко.

«Сейчас в Давос в основном ездят первые лица тех государств, у которых проблемы. У Трампа импичмент, Меркель уходит, у Макрона до сих пор жёлтые жилеты по стране бегают, о Зеленском и говорить нечего», — добавил он.

21 января началось заседание Всемирного экономического форума в швейцарском городке Давос. Центральными темами станут вопросы торговли и глобального экономического роста, а также экологические проблемы. Многие ожидают, что президент США Дональд Трамп займет на форуме более мягкую позицию по торговле, чем в предыдущем году.