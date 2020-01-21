Тбилиси, , 14:13 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили 21 января прибыла с рабочим визитом в Израиль, где вместе с лидерами других стран примет участие в 5-м форуме памяти жертв Холокоста.

По информации пресс-службы президента Грузии, в рамках визита состоятся встречи с президентом Израиля Реувеном Ривлином, президентом Северной Македонии, генерал-губернатором Канады и лидерами других стран.

Американская международная организация «Друзья Сиона», в рядах которой состоят более 70 млн членов, вручит президенту Грузии высшую награду этой организации за поддержку грузинским народом евреев и дружбу с Израилем. В администрации президента Грузии отмечают, что в свое время этой награды удостоились президент Израиля Шимон Перес, президенты США Джордж Буш, Дональд Трамп и некоторые другие мировые лидеры.

В ходе визита в Иерусалим и Тель-Авив Саломе Зурабишвили проведет встречи с представителями различных сфер, в том числе запланированы встречи в Центре мира и инноваций имени Шимона Переса и в благотворительной организации «Яд Сара».

В программе визита администрация также выделяет встречи с женщинами, преуспевающими в бизнесе и общественной деятельности, с председателем международного еврейского агентства Сохнут, Иерусалимским патриархом.

В рамках культурной части программы визита президент Грузии посетит несколько музеев. Состоится встреча Саломе Зурабишвили с представителями общины граждан Грузии в Израиле. Вместе с министрами иностранных дел, культуры Израиля и мэром Иерусалима президент Грузии откроет в Иерусалиме новый офис почетного консульства Грузии.